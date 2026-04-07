無人機北朝鮮浸透事件に関する李在明（イ・ジェミョン）大統領の遺憾表明に対し、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が「率直で度量の大きい人の姿勢」という反応を見せた。金正恩委員長の「敵対的な二つの国家関係」基調の対南路線を維持している北朝鮮が、無人機関連の遺憾表明に限定して初めて韓国側の首脳に前向きなメッセージを出した。6日の朝鮮中央通信によると、北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）労働党部長は