カタールを出発した液化天然ガス（LNG）運搬船2隻がホルムズ海峡の通過を試みたが、最終的に引き返したことが分かった。両船は、2カ月にわたる米国とイランの戦争の中で、中東以外の地域へ向かう初のLNG輸出の試みとして注目されていた。ブルームバーグ通信は6日（現地時間）、LNG運搬船「アル・ダーヤン号」と「ラシーダ号」がオマーン付近のホルムズ海峡入口に向けてペルシャ湾東側へ航行していたが、速度を落とした後、最終的に