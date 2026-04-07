◇インターリーグドジャース─ブルージェイズ（2026年4月5日トロント）右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）入りしたドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦前にメディア取材に対応。患部の状態について語った。ベッツは4日（同5日）のナショナルズ戦で負傷し、初回に交代。前日5日（同6日）にIL入りした。患部について「痛みもほとんど感じないくらい。ただ、特定の動