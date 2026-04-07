グーグルは、新型Androidスマートフォン「Google Pixel 10a」を発表した。発売日は4月14日で、予約受付がすでに始まっている。価格は7万9900円～。あわせて、日本限定カラー「Isai Blue」も発表されており、こちらは同じ価格ながら5月20日に発売される。 「Pixel 10a」は、グーグル製スマートフォンでコストと性能のバランスを追求するAシリーズの最新機種。グローバル