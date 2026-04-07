東京都は、羽田空港での国産の持続可能な航空燃料（SAF）の供給拡大と利用促進を図る「国産SAF利用促進事業」の事業者募集を開始した。支援対象は羽田空港で航空会社へ国産SAFを供給する都内事業者で、国産と海外産SAFの供給価格の差を1リットルあたり最大100円助成する。助成単価が100円となった場合、450万リットルの供給を予定している。2025年度の助成上限は250万リットルだった。申請受付期間は4月6日から20日までで、4月下旬