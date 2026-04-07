グーグルは、新型Androidスマートフォン「Google Pixel 10a」の日本限定モデルとして、「ヘラルボニー」とコラボレーションした限定カラー「Isai Blue（異彩ブルー）」を発表した。発売日は5月20日で、価格は9万4900円。現在、予約を受け付けている。 左からグーグル インダストリアルデザイナー 松岡良倫氏、Pixel 製品企画アジア太平洋事業統括 リージョナル ディ