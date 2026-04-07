セリエA第31節が6日に行われ、ナポリとミランが対戦した。「1」ポイント差で迎えた2位ミランと3位ナポリの上位対決は序盤から一進一退の攻防が続く。13分、敵陣ボックス右角付近でフリーキックを獲得したミランは、ダヴィデ・バルテサーギのインスイングのクロスにストラヒニャ・パヴロヴィッチが頭で合わせるも、シュートは惜しくも枠の右へ。23分にはナポリにチャンスが訪れ、左からカットインしたレオナルド・スピナッツォー