ザルツブルクのMF北野颯太が今季６点目を奪った。現地４月５日に開催されたオーストリアリーグの第25節で、北野、チェイス・アンリ、川村拓夢が所属するザルツブルクがハルトベルクと対戦。２−１の逆転勝利を飾った。この試合で先発した北野は、１−１で迎えた58分、カウンターのチャンスでゴール前に一気にスプリント。味方のラストパスに反応して右足のダイレクトシュートをゴール左隅に流し込んでみせた。 この決