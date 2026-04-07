タレントの中川翔子さんは4月6日、自身のInstagramを更新。ハーフバースデーを迎えた双子の息子たちのために手作りした離乳食プレートを公開しました。【写真】中川翔子の手作り離乳食プレート「お祝いプレート本当に素敵」中川さんは「保育園慣らし保育がはじまり、、離乳食二回食になりはじめた6か月ふたご！ハーフバースデーのとき簡単なおめでとうプレートにしてみましたおかゆとトマト、小松菜、きゅうりでねことお花完