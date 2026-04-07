行方不明になっている京都府南丹市で小学校6年生の安達結希さんについて、警察は7日朝から自宅近くの山中の捜索を始めました。発見につながる手掛かりがないか調べています。 【写真を見る】【速報】京都・男子児童行方不明男児の自宅付近で山中の捜索始まる 午前6時ごろには警察の車両が集まり、山に繋がる複数の道に規制線がひかれて、捜査員などが山に入っていきました。 南丹市立園部小学校の安達結希さん（11）は、先月2