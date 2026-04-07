女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が7日までにXを更新。最新ヘアを公開した。「レイヤーカットお願いしましたっ」と書き出し、最新ヘアを公開。ボディーラインの浮き出る黒のニット姿でほほ笑んでいた。「レイヤー（layer）」には英語で「層・段」という意味があり、レイヤーカットとは髪に段差をつけてカットする技法のことを指す。本田の投稿に対し「令和女子の鑑。見習えみんな」「私の心臓にクリーンヒット」「この