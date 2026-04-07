ゴミ捨てをするときに、指定のゴミ袋に入れて出すよう指示されることがあります。しかし指定のゴミ袋は全国一律ではなく、地域によってデザインが異なるほか、価格も千差万別です。今回のケースでは2倍もの差が出ているようです。 本記事では、指定ゴミ袋の意味や地域差について解説します。またゴミ袋代金を節約するコツも紹介します。 指定のゴミ袋がある理由 多くの自治体で指定のゴミ袋がある理由には、国