「幼稚園の無償化」と聞くと、幼稚園に関するすべての費用が無償化されると考える人もいるかもしれません。しかし、幼稚園教育の無償化は、無料になる範囲が定められています。それ以外の費用は、家庭で用意しましょう。 今回は、幼稚園教育無償化の概要や幼稚園と保育園の費用差、幼稚園と保育園の教育費などについてご紹介します。 幼稚園教育無償化とは 幼稚園教育無償化は、日本の3～5歳の子ども全員を対