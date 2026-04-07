Photo:aica こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。マイナンバーカード、そのまま持ち歩いてませんか？提示を求められたときに必要以上の情報まで見せなくてもいいことって、意外と多くあります。そんな「見えなくていいものが見えてしまうのが気になる」という不安を、さりげなく解消してくれるのがマイナ専用カードケース「hide me」。すごく便利！というよりは、「ち