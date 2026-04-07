1964年公開の映画「殺人者を消せ」は、日活アクション黄金期を支えた石原裕次郎の圧倒的なスター性と、若き日の十朱幸代が放つ瑞々(みずみず)しい魅力が火花を散らす娯楽大作である。物語の幕開け、まず石原裕次郎の変貌ぶりに目を見張るだろう。拘置所に収容された早川次郎(石原)は、無精髭(ひげ)を蓄え、周囲を威圧する荒くれ者として登場する。野性味あふれるその姿は「爽やかなスター」のイメージを良い意味で裏切る。しかし、