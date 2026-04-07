2021年、ネット上の広告に突如現れ、大きな話題をさらった漫画『ワタシってサバサバしてるから』（以下『ワタサバ』／DPNブックス）。特に主人公である網浜奈美の強烈な言動とルックスは強い印象を残し、一躍“時の人”となった。当時は出版社やアパレル企業で働いていた網浜さんだが、現在は高校教師や政界進出、保険業界など舞台を変えて“網浜節”を炸裂させながら活躍中だ。さらに網浜さんの小学生時代を描く漫画『ワタシって