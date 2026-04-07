厚生労働省の発表によれば、2024年度の人工妊娠中絶件数は12万7992件。15〜49歳女性人口1000人あたりでは約5.5件とされている。その背景には経済的な問題や、DVなどパートナーとの関係悪化など、複合的な要因が絡むなか、「胎児が障害を抱えていた」というケースも存在する。元奈良キリスト教会牧師の松原宏樹さん（57歳）は、障害を抱えた子どもや、妊娠した家族に対して、独自で相談対応や受け入れ先紹介などの支援を提供。2