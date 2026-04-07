中東情勢を受けた節約の呼びかけはあるのでしょうか。今回の#みんなのギモンでは、「節約要請？政府のホンネは」をテーマに、日本テレビ解説委員の高柳裕美・政治部デスクが解説します。6日の国会でも、中東情勢悪化の長期化に備えた政府の取り組みなどが議論されました。■「GW前に節約・節電の呼びかけはない」なぜ要請に慎重？高市首相「エネルギー節約や需要抑制につきましては、資源に乏しいわが国においては毎年夏と冬にエネ