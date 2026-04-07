ブルージェイズ戦の3回、投手内野安打を放つドジャース・大谷＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグは6日、各地で行われ、ドジャースの大谷はトロントでのブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で出場し、六回に2試合連続本塁打となる3号ソロを放つなど6打数2安打1打点だった。ブルージェイズの岡本は「4番・三塁」で出場し4打数2安打。試合は14―2で大勝したドジャースが4連勝、ブルージェイズは5連敗となった。ホワイ