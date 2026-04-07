「ブルージェイズ−ドジャース」（６日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は三回先頭の第２打席で内野安打を放ち、自己最長を更新する４１試合連続出塁をマークした。ブルージェイズがシャーザーから左腕・フレミングに代わった中、初球のカットボールを見逃し。２球目のスイーパーは冷静に見極め、３球目のスイーパーにはバットが空を切った。４球目のワンバウンドは冷静に見極め平行カウントに。５球目のアウトローを