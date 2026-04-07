スポーツカーに乗り込む姿がかっこよすぎる！ミラノ・コルティナ冬季五輪で男子スキージャンプ種目に出場し、個人ラージヒルなどで3つのメダルを獲得した二階堂蓮選手。今後の活躍についても大きな期待が寄せられています。そんな二階堂選手が過去に自身のInstagramに投稿した、愛車とのツーショットが改めて注目されています。【画像】超カッコいい！ これがミラノ五輪メダリスト「二階堂蓮選手」が乗っている「希少スポーツ