＜日本プロセンコーグループ杯事前情報◇6日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞5月21〜24日に行われる今季の国内メジャー初戦の記者発表が6日、開催地となる蒲生ゴルフ倶楽部で行われた。賞金総額は1億5000万円で、優勝者は3000万円を獲得する。【写真】豪快すぎる…初優勝のウォーターシャワー今年で93回目を迎える日本最古のプロトーナメントは、今年から3年間、物流大手センコーグループホールディングスが