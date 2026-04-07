東京・渋谷のNHK放送センター日本政府関係者は7日、イランで1月に現地当局に拘束されたNHKのテヘラン支局長が保釈されたと明らかにした。出国はできないが、首都テヘラン市内で保護されており、健康に問題はない。テヘランのエビン刑務所に収監中だったとみられる。関係者によると、支局長は治安に関する罪に問われており、今後裁判になる見込み。日本政府は帰国を認めるようイラン政府に求めている。イランではNHK支局長を含