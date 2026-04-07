韓国サムスン電子の店舗＝2025年4月、ソウル（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国の電機大手サムスン電子が7日発表した2026年1〜3月期連結決算（暫定集計）によると、本業のもうけを示す営業利益は前年同期の8.6倍となる57兆2千億ウォン（約6兆円）だった。売上高は68％増の133兆ウォンとした。営業利益、売上高ともに四半期として過去最高額を更新した。聯合ニュースによると、生成人工知能（AI）の需要拡大により、半導体事