旧・原付一種が生産終了となり、小排気量のバイクは群雄割拠の様相を呈している。ヤマハ発動機からも、原付二種の「Fazzio」(ファツィオ)や新基準原付一種の「JOG ONE/JOG E」など、要注目の車種が登場する予定だ。「東京モーターサイクルショー2026」のヤマハブースに足を運び、2026年夏以降に発売となる軽二輪&スクーターモデルの新顔を確認してきた。155ccクラスの最新ネイキッドモデルも登場国内導入が決定したXSRシリーズ