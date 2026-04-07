紙でできた家があるって本当？坂茂が目指した「新時代を象徴する建築」 強くて重いから弱くて軽い建築へ おとぎ話『三匹の子豚』は強くて重いレンガの家で狼に勝利するお話でしたが、まるで対極の材料で建物をつくる建築家がいます。坂茂がつかうのは、なんと紙。坂は「材料自体の強度とそれをつかった建築の強度はまったく無関係」という考えに基づき、あえて弱い紙で強い構造をつくる活動を続けています。 建築素材は、紙管と