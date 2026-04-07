商売繁盛・大漁祈願！身近な神様である恵比寿様にお参りすべき日とは 「残りもの」には福がある!? えびす講 恵比寿様に商売繁盛を願い、おもに商家が行なう行事が「えびす講」です。行なわれる日は地域によって異なりますが、関東では10月20日と１月20日が多く、「二十日えびす」とも呼ばれます。 恵比寿様は七福神のひとりで、右手に釣竿を持ち、左脇に大きなタイを抱えています。この姿から「エビ（恵比）でタイを釣る」とい