6日午後9時ごろ、博多港では、白い車体が照明で浮かび上がりました。 台船に載せられた白い車体は、九州新幹線つばめです。この車体は10年前の4月14日に発生した熊本地震で、走行中に脱線して被災し、その後、修繕されました。「復活したつばめ」は、九州新幹線の全線開業15周年を記念したイベントの一環で、10日から福岡市の博多駅前広場で一般公開される予定です。