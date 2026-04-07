◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、ドジャース戦に「４番・三塁」でスタメン出場した。メジャー初失策を記録した。４点ビハインドの３回２死一塁。パヘスの痛烈なゴロが岡本の正面に飛び、そのまま股の下を抜けていった。初失策となったが、後続を抑え、失点にはつながらなかった。バットでは早速Ｈラ