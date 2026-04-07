7日午前4時24分ごろ、ロサンゼルス発香港行きのキャセイパシフィック航空883便ボーイング777が関西空港に緊急着陸した。国土交通省関西空港事務所によると、乗客と乗員計373人にけが人や体調不良を訴える人はいないという。国交省などによると、同機は6日午後に離陸した。飛行中にエンジンの滑油量が低下したことを示す計器の表示があったため、緊急事態を宣言。目的地を関西空港に変更し、着陸した。キャセイパシフィック航空