「ブルージェイズ−ドジャース」（６日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が初回の第１打席で左前打を放った。ロブレスキーが投じた初球のフォーシームを悠然と見逃した岡本。２球目、ほぼ同じコース＆球種をきれいに捉えると打球は痛烈に三遊間をぶち抜いた。２試合ぶりの安打となった岡本。２死一、二塁と好機を拡大すると、クレメントのタイムリーで１点差に迫った。岡本が反撃を呼び込んだ形になった。