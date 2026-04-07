6日午後、秋田市土崎港西のセリオンプラザ屋上で作業をしていた男性が、回転していたファンに接触して大けがをしました。秋田臨港警察署の調べによりますと6日午後3時20分ごろ、秋田市土崎港西のセリオンプラザ屋上で冷却塔の点検作業をしていた65歳の会社員の男性が、動いていたファンに接触しました。男性は右手や右腕の骨を折る大けがをしました。警察が原因を調べています