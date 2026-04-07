７日の東京株式市場は買い先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１５７円高の５万３５７１円と続伸。 中東情勢を巡り不安定な地合いが続いているが、足もとでは買いが優勢となっている。聖金曜日による祝日を挟み３連休明けとなった米国株市場では、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇したことで、東京市場でもやや安心感が浮上した。ただし、米国とイランとの間で停戦交渉が進展することへの