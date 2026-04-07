きょう東証スタンダード市場に新規上場したヒトトヒトホールディングスは、午前９時ちょうどに公開価格４３０円を８円（１．９％）下回る４２２円で初値をつけた。 同社はイベントマネジメント、ビルマネジメント、人財サポートの３つが主な事業。イベントマネジメント事業ではスポーツを中心に不特定多数の観客や参加者が集まるイベントの安全を確保するほか、ビルマネジメント事業では商業施設や