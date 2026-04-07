排泄時に異常な痛みや出血した経験は、誰しもあると思います。「鮮やかに鮮血しているから切れただけで大丈夫」と安心している方も多いでしょう しかし出血や痛みが出現した場合は肛門がんかもしれません。そこで今回は肛門がんについて詳しく解説したいと思います。 そこで今回は肛門がんのリスクや検査方法について詳しく解説したいと思います。 ※この記事はメディカルドックにて『「肛門がん」を疑う症状・原因はご存知です