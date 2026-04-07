大豆イソフラボンは豆乳の健康効果の中心となる成分であり、「植物性エストロゲン」とも呼ばれています。その種類や体内での代謝のしくみ、さらには生活習慣病予防との関わりまで、イソフラボンが身体にどのように作用するのかを詳しく見ていきます。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、