牛乳の適切な摂取量は年齢や体の状態によって異なります。本章では、乳児や高齢者など注意が必要な年齢層に焦点を当て、それぞれに適した摂取方法や気をつけるべきポイントを具体的に説明します。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フ