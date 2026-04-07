胸部の痛みが心臓疾患によるものかどうか判断に迷う場合は、安全を優先して医療機関を受診することが大変重要です。心臓疾患は生命に関わる可能性があるため、症状が疑わしい場合は早急に対応する必要があります。適切なタイミングで受診することで、重大な病気を見逃さずに済みます。ここでは緊急受診が必要な症状と、診察で確認される検査について解説します。 監修医師：松繁 治（医師）経歴 岡山大学医学部卒業 / 現在は新