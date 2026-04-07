7日8時47分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比200ポイント高の3万3280ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2966.79ポイントに対しては313.21ポイント高。 株探ニュース