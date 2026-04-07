俳優の原菜乃華（22）が出演するブルガリアヨーグルトの新CMが7日から全国で放送される。【映像】“大人な表情”で見つめる原菜乃華去年放送された朝の連続テレビ小説でヒロインの妹役を演じ、俳優として多忙な日々を過ごしている原。撮影に欠かせない「あるアイテム」のマニアであることを告白した。原「マニアであると自信を持って言えるものは、カイロ。とんでもなく私は寒がりで、冬場に撮影をする時は全身にカイロを貼り