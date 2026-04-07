◆トロント・ブルージェイズーロサンゼルス・ドジャース6日（日本時間7日午前8時7分試合開始、ロジャースセンター）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でブルージェイズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番・DH」先発出場。ブルージェイズの岡本和真選手（29）は「4番・サード」でスタメンに名を連ねた。大谷は5日のナショナルズ戦、第2打席で2試合ぶりとなる2号ホームランをマーク。自身最長となっ