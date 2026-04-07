レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が7日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。タイでの様子を投稿した。「#TOYOTA」「#jetski」「#thailand」とハッシュタグをつけ、トヨタ社が冠スポンサーになっている「WATER PRO TOUR」のためにタイへ。くびれや脚線美が際立つ会場での青や黒のビキニ水着姿や、街の屋台などを散策する動画などを公開した。また、