「去年のシーズンの結果に満足することなく、今年は開幕一軍のチャンスがあるかもしれないので、開幕一軍を狙って、1回もファームに落ちることなく過ごせたらなと思います」。開幕前にこのように意気込んでいたロッテ・廣池康志郎は、2月の練習試合から10試合・8回1/3を投げ、防御率1.08と結果を残し、自身初の開幕一軍を掴んだ。3月1日の韓国ロッテとの練習試合、2−4の9回一死二塁で右打者のキム・ミンソンを1ボール2スト