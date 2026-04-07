気温が高くなってきて、シャツが主役のコーデを楽しめる春。各ブランドからデザイン豊富に展開されている中、編集部が注目したのは、ユニセックスで着用できる【ワークマン】の「メンズライン」のシャツ。今回は、丈夫な素材で作られたレジャーシーンにもぴったりのチェック柄シャツや、雑誌とコラボしたことで注目を集めているストライプシャツなど、春コーデの一軍アイテムになりそうなシャツをピ