今回は、筆者の友人から聞いたエピソードをご紹介します。これまで家事を一手に担っていた母親が、ある日を境にすべてをやめてしまったのだそうです。けれど、その背景には【やむを得ない事情】があって……！？ 突然、家事を全くやらなくなってしまった母