余命宣告された猫ちゃん。飼い主さんと共に、懸命に病と向き合う姿が大きな反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は4万7000回を超え「たくさんたくさん頑張ったね！こちらも勇気貰えます」「いっぱい辛くて不安だったことでしょう…」「すごくすごく大変だったね！もんたちゃん本当によく頑張ったね」といったコメントが集まっています。 【動画：ずっと水も飲めずご飯も食べられなかった猫→ようやく原因が判明して…『闘病