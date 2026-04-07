GIGAZINEではさまざまなゲーム関連の記事を掲載しているだけでなく、ゲームのレビュー記事も多数掲載しています。そんなGIGAZINEを読んでいる読者が普段どんなゲームをプレイしているのかや、毎日どのくらいゲームをプレイしているのかなどについて、年3回実施しているプレゼントアンケートで調べてみました。まずはGIGAZINE読者のゲーマー率を調べるべく、「普段ゲームをプレイしますか？」と質問。結果は以下の通りで、全体の「6