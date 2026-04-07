機械メーカー・大川原化工機（横浜市）元顧問の相嶋静夫さんは、約11カ月間も自由を奪われ、保釈が認められないまま亡くなった。 遺族は、身体拘束を認めた裁判官の判断が違法だったとして6日、国に約1億7000万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。相嶋さんの逮捕や勾留、保釈請求の却下などに関わった裁判官は37人。裁判官が訴えられたのは、かなり異例の出来事だ。 相嶋さんは、軍事転用可能な機器を中国に不正輸