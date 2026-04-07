来年春の統一地方選を巡り、中道改革連合、立憲民主、公明の３党が取り交わす選挙協力に関する基本合意の原案が判明した。「３党の勢力の最大化」を共通目標に掲げ、都道府県単位で協議会を設置し、相互推薦や候補者調整など具体的な協力を進める方針を盛り込んだ。３党の幹事長、国会対策委員長が７日に会談し、合意する見通しだ。原案では、立民、公明両党がそれぞれ候補者を擁立し、中道改革が両党の候補者を「全力で支援