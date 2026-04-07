【トロント共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸の次回登板が7日午後7時7分（日本時間8日午前8時7分）開始の敵地トロントでのブルージェイズ戦に決まった。6日、球団が発表した。ブルージェイズに新加入の岡本和真とのメジャー初対戦が期待される。トロントでの登板は、最優秀選手（MVP）に輝いた昨年のワールドシリーズ以来。6日はブルペンで投球練習し「少し懐かしさと、ワールドシリーズを思い出す気持ちもある。試合に